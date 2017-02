“I Giovani Padani danno il via ai loro eventi culturali”

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Si è tenuto il 10 febbraio il convegno organizzato dai Giovani Padani di Saronno in collaborazione con i Giovani Padani del Varesotto presso la sala Camino della Villa Gianetti.

Ospite della serata, Luca Steinmann, giovane giornalista e reporter. Il tema trattato principalmente nel corso della serata è stato il terrorismo in Europa e di come esso stia radicalmente cambiando il nostro stile di vita.

Il coordinatore e consigliere comunale dei Giovani Padani, Riccardo Guzzetti fa il punto sulla serata: «Mi ritengo molto soddisfatto dall’evento, non è facile riempire una sala di giovani per discutere di temi così sensibili, il venerdì sera. Ho apprezzato molto il riferimento fatto ad un’Europa sempre più debole ed incapace di difendere e promuovere la propria identità e di come questo possa, alla lunga, creare nei giovani un senso di instabilità e di rifiuto nei valori etici, morali e culturali dell’Occidente. Colgo l’occasione per ringraziare l’ottimo relatore, Luca Steinmann, il moderatore della serata, Davide Quadri e tutti i ragazzi che hanno partecipato, anche attivamente, all’incontro».

Il coordinatore provinciale e moderatore della serata, Davide Quadri aggiunge: «Eventi come questi rappresentano parte importante della militanza politica dei Giovani Padani, per conoscere e crescere politicamente cercando di avvicinare anche chi vede la politica solo da fuori; Le riflessioni di ieri sera sono stati di grande valore e utili per una visione politica della realtà ed una formazione personale»