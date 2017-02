I giovani volontari si raccontano davanti a un caffè

incontro discobus e festival e cesvov

Prendiamo un caffè insieme per ascoltare voci e opinioni del volontariato giovanile: è quello che succederà l’11 febbraio prossimo con il World Café (ore 15, spazi di VitaminaC via Brambilla 15 a Varese), grazie all’appuntamento di apertura di Lab 20.17, percorso in più tappe dedicato alle associazioni giovanili.

Organizzato dal Cesvov permetterà di condividere visioni e scambiare esperienze e aspettative. Il tutto sarà fatto tramite un World Cafe’, metodologia di lavoro partecipativa e attiva che è promossa in collaborazione con il progetto #GiovanidiValore promosso nell’ambito di Welfare in Azione di Fondazione Cariplo.

Il percorso è aperto a tutte le associazioni giovanili, ma anche a gruppi informali o singoli giovani o gruppi di giovani che fanno parte di associazioni più strutturate ma sono interessati a capire di più rispetto al loro impegno e al mondo di cui fanno parte: l’iscrizione è gratuita (tranne per il modulo dedicato all’organizzazione di eventi) ed è possibile anche partecipare a singoli moduli.

Per partecipare al World Cafe’ o a tutto il percorso scrivere a: formazione@cesvov.it