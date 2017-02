I “nipoti” del liceo insegnano spagnolo ai nonni dell’università

Potremmo riassumere il progetto del liceo linguistico Manzoni di Varese come il titolo di questo articolo: “i nipoti insegnano lo spagnolo ai nonni”, perché questo suggerisce il divario delle età in campo.

In realtà, da una parte e dall’altra, questa distanza sembra quasi non esserci stata vista la soddisfazione raggiunta al termine del percorso che dopo cinque lezioni si è concluso tra i banchi della scuola di via Monte Rosa.

L’idea è nata all’interno dei progetti di alternanza scuola-lavoro che al Manzoni sono tutti rigorosamente legati all’uso delle lingue.

L’obiettivo è stato quello di mettere alla prova tutto quello che gli studenti della 4D hanno imparato a scuola salendo in cattedra per insegnarlo essi stessi. Gli alunni in questo caso, grazie alla collaborazione stretta dalla professoressa Elena Giorgetti, sono stati gli iscritti all’università della terza età di Varese che per cinque lezioni pomeridiane sono tornati tra i banchi.

Durante tutto il percorso hanno appreso i rudimenti della lingua spagnola grazie ai moduli di insegnamento preparati dalle studentesse. Con slide, canzoni, spezzoni di film e letture hanno articolato le lezioni facendo perno sull’opera letteraria “La vida es sueño” di Pedro Calderón de La Barca.