I nonni deejay di Tradate fanno le star a Raiuno

Ettorino e Carmen sono ormai delle star: ieri a La vita in diretta, sono stati ripresi, insieme a tutti gli anziani del centro di villa Centenari, dove ha sede la Web Radio organizzata dagli Stati generali del welfare. Rai Uno è rimasta molto colpita dall’idea di giovani e anziani insieme per imparare l’uso dei talent e dalla simpatia e dolcezza degli speaker tradatesi che stanno imparando, in questi giorni, a usare la radio per comunicare e combattere la solitudine.

Gli anziani, guidati da Aldo Cipolli, si sono organizzati, sono stati sostenuti dal Comune, hanno trovato le soluzioni tecniche grazie ai ragazzi del liceo Curie, e nei giorni scorsi hanno iniziato le trasmissioni, per ora registrate e ben presto anche in diretta.