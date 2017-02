I “nonni deejay” in onda da Fabio Volo

personaggi, eventi, luoghi di Tradate

I nonni deejay di Tradate protagonisti a Deejay chiama Italia con Fabio Volo. È avvenuto nella mattina di venerdì 11 marzo quando gli anziani che hanno dato vita a Web Radio Tradate sono stati invitati come ospiti nella trasmissione di Radio Deejay. Gli anziani Ettorino D’Alessandro e Carmen Sartoris, insieme al coordinatore Aldo Cipolli, sono stati accolti e intervistati da Fabio Volo, rispondendo alle domande del popolare conduttore che ha promesso di ospitarli anche a “Il Volo del mattino“.

Galleria fotografica Nonni Deejay con Fabio Volo 4 di 4

I due anziani si sono presentati nello studio di registrazione con il loro iPad, lo strumento che usano per le registrazioni della radio, ricevendo i complimenti di Fabio Volo: «Vedervi smanettare con il tablet è uno dei momenti più belli della mia vita».

«Abbiamo un Comune grandissimo, molto in gamba, che ci ha sostenuto in questa iniziativa – hanno raccontato gli anziani tradatesi -. Nella radio faremo sentire quello che sono le attività della nostra giornata, tra passioni e altro». Fabio Volo li ha poi coinvolti nella conduzione del programma facendo loro domande anche personali, raccontando le vite di Tonino e Carmen. I due si sono dimostrati veri e propri Deejay, molto in confidenza con il microfono, e anche con Fabio Volo.