I pendolari protestano: “Abbonamenti pieni ma treni dimezzati”

“Abbonamenti pieni, servizio dimezzato“. E’ questa in estrema sintesi la denuncia di quello con cui da qualche settimana a questa parte sono costretti a convivere i pendolari che tutti i giorni prendono il treno nella stazione di Busto Arsizio Nord.

Da settimane, puntualmente, i pendolari raccontano giorno dopo giorno su Facebook e Twitter i disagi di veder arrivare -e prendere- treni corti in pieno orario di punta.

Un disservizio che parte dalla stazione di Busto ma che poi si ripercuote anche sui viaggiatori in partenza da Castellanza e Rescaldina e del quale ora chiedono conto. Infatti, se da un lato iniziare la giornata in piedi non è certo il massimo, dall’altro i pendolari lamentano i problemi di sicurezza del viaggiare in treni molto affollati.