I posti auto davanti alle scuole raddoppiano

Sono quasi ultimati i lavori di ampliamento del parcheggio davanti alle scuole elementari, nella frazione di Musadino a Porto Valtravaglia.

I lavori sono iniziati nel mese di gennaio: si tratta di un nuovo spazio per il parcheggio, in un’area molto frequentata per la presenza delle scuole e della palestra. Ora infatti, i posti a disposizione sono circa 40, il doppio di prima.

I lavori hanno visto lo spostamento della recinzione e la messa a terra di cemento. Ora manca l’asfaltatura che verrà realizzata il prima possibile.