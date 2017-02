I tre porcellini: spettacolo al teatro Delia Cajelli

Domenica 26 febbraio alle ore 16.30 arrivano al Teatro Sociale “Delia Cajelli” di Busto Arsizio “I 3 porcellini”.

A prima vista potrebbe sembrare la classica storia dei tre porcellini, ognuno con la sua casa, con l’albero di mele, il camino dal quale si cala il lupo cattivo che li perseguita…

Se non fosse che, all’inizio della storia, il lupo si presenta alle selezioni di un noto programma televisivo musicale, canta il suo pezzo forte, ma… non viene accettato…

Se non fosse che il lupo, sbagliando strada, arriva ad una casa di mattoni dove crede di trovare un porcellino, ma dalla quale invece esce… una vecchina, che altri non è se non la nonna di Cappuccetto Rosso (che questo lupo non ha nessuna intenzione di mangiare!).

Se non fosse anche che i tre porcellini, una volta messo in fuga il lupo, decidono di intraprendere la carriera artistica e fondare un gruppo, la “Pig Band”.

Gran spettacolo di teatro d’attore e pupazzi

Adatto ad un pubblico dai 3 anni in su

Ingresso Eur. 7,00 a persona

Info: 349.3281029 – prenotazionesociale@libero .it