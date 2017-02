I turisti invadono Luino: “E’ già aria di primavera”

Il sole bacia luino

Forse è merito del sole o forse del fatto che da giorni Luino è sulla bocca di tutti per via della polemica sulla sua (presunta) tristezza. Fatto sta che in questo ultimo weekend di febbraio la città sul lago è stata presa d’assalto da tantissimi turisti.

«Fino a dieci giorni fa pattinavamo sulla pista di ghiaccio mentre tra ieri e oggi pare scoppiata la primavera e Luino è presa d’assalto» commenta il sindaco Andrea Pellicini. I tantissimi visitatori che in questi giorni stanno arrivando in città hanno anche potuto assistere all’apertura della stagione dei caffè del parco e del lungolago Carlo Zona.

«Oramai la nostra passeggiata a lago di due chilometri – continua il Sindaco – è considerata una delle principali attrazioni del Lago Maggiore. Anche oggi sarà uno spettacolo».