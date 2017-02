I Vigili del Fuoco si trasferiscono nell’ex supermercato

laveno mombello manifesto centrosinistra

Una nuova sede per i Vigili del Fuoco di Laveno Mombello. Nel giro di pochi mesi la squadra verrà trasferita in via Professor Monteggia, in un grande stabile che fino a qualche anno fa ospitava un supermercato.

La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale, da tempo impegnata nel cercare uno spazio più grande i Vigili del Fuoco. La nuova sede infatti, è di circa 640 metri quadri e oltre ad ospitare il personale, avrà dei garage per i mezzi di soccorso e sarà utilizzata anche come magazzino comunale.

Lo stabile è di proprietà privata, dato in affitto al comune. In questi giorni sono iniziati i lavori di ampliamento di alcuni spazi e di ristrutturazione ma nel giro di pochi mesi dovrebbero essere conclusi. Al momento la sede dei Vigili del Fuoco è in via Per Mombello, quindi con “residenza” nel comune di Cittiglio, la nuova sede li vedrà a pochi passi dal centro del paese.