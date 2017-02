I voucher non vanno eliminati, ci vuole un limite all’utilizzo

unione industriali provincia di varese

«I voucher hanno risolto in Italia il problema dei piccoli lavori in nero e sono nati per remunerare prestazioni molto marginali. La loro diffusione è stata favorita da un mercato del lavoro in pieno cambiamento. Nel complesso la nostra opinione non è negativa. Ci sono alcuni settori che li utilizzano più di altri e forse quello che va introdotto è un tetto al loro utilizzo». Questo è il giudizio di Roberto Ceroni, responsabile dell’area sindacale di Univa, che è contrario alla loro abolizione. «Sarebbe un grave errore – dice il funzionario degli industriali varesini – perché vorrebbe dire fare un passo indietro. Mentre diverso e utile sarebbe mettere un tetto e garantendo la loro tracciabilità contro l’uso improprio dello strumento». (nella foto da sinistra: Roberto Ceroni e Vittorio Gandini)

«Se si fa un’analisi dei dati per singolo settore – conclude Vittorio Gandini, direttore di Univa – si evince che quello dei voucher è un fenomeno poco presente nell’industria, considerato che solo lo 0,23% del totale è stato utilizzato nel settore manifatturiero».