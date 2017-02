Il 17 febbraio è la giornata nazionale del gatto

Blu e Modigliani

Una giornata tutta dedicata ai gatti. Il 17 febbraio sarà infatti la “Festa Nazionale del Gatto” dopo che un referendum tra i lettori della rivista “TuttoGatto” ha stabilito la data, che quest’anno cade anche di venerdì.

Una data selezionata dal momento che racchiude molteplici significati, e cioè:

1. Febbraio è il mese del segno zodiacale dell’Acquario, ossia degli spiriti liberi ed anticonformisti come quelli dei gatti che non amano sentirsi oppressi da troppe regole.

2. Tra i detti popolari febbraio veniva definito “il mese dei gatti e delle streghe” collegando in tal modo gatti e magia

3. Il numero 17, nella nostra tradizione è sempre stato ritenuto un numero portatore di sventura, stessa fama che, in tempi passati, è stata riservata al gatto

4. La sinistra fama del 17 è determinata dall’anagramma del numero romano che da XVII si trasforma in “VIXI” ovvero “sono vissuto”, di conseguenza “sono morto”. Non così per il gatto che, per leggenda, può affermare di essere vissuto vantando la possibilità di altre vite.

5. Il 17 diventa quindi “1 vita per 7 volte”

Si è voluto così ripristinare una tradizione molto antica. Ad esempio, in Egitto, si adorava la dea Bastet, divinità dal corpo umano e dalla testa di gatta, associata alla gioia, alla musica, alla sensualità e alla danza. Una volta all’anno, numerosissime persone si riunivano presso il delta del Nilo per festeggiarla. Tra i Celti, invece, si svolgevano cerimonie sacre, alle quali partecipavano i gatti considerati tramite tra cielo e terra. Inoltre nei culti precolombiani, in onore del mese PAX, associato al Felino sacro, si tenevano spettacolari feste.

Quest’anno l’ufficio tutela animali di Olgiate Olona in occasione della ricorrenza, ha organizzato un “AperiGatto”, un aperitivo di beneficenza presso il Ristorante For Good di Olgiate Olona, al costo di euro 10,00. Parte del ricavato verrà utilizzata per acquistare cibo e medicinali per i gatti delle colonie feline di Olgiate Olona.