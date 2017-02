Foto varie

La Parrocchia Prepositurale SS. Pietro e Paolo di Luino organizza una conferenza dal titolo “Il Beato Jacopino da Luino e il Santuario del Carmine” che si terrà martedì 14 febbraio alle 20.45 presso il Santuario del Carmine a Luino.

Relatore dell’ incontro l’ing. Pierangelo Frigerio, storico e autore di numerose pubblicazioni.

Sarà l’ occasione per ricordare questo nostro caro beato, che ebbe gran merito nel far edificare la Chiesa del Carmine e che è sepolto presso la Chiesa di San Pietro in Campagna.

Il martirologio ambrosiano lo ricorda il 16 febbraio.

Come scrisse lo storico luinese Pietro Falzone ‘il piu’ grosso torto che potremmo fare al Beato Jacopino e’ di dimenticarlo’.

Tanto ha fatto per Luino e la sua gente.

A luino c’e’ una via a lui dedicata che collega Piazza San Francesco a Via Lugano.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.