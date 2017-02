Il Bisonte di Firenze travolge le farfalle

Unendo Yamamay - Nordmeccanica Piacenza 0-3

Trasferta da dimenticare per la UYBA che per la seconda volta in questo campionato viene schiantata dal Bisonte di Firenze che al Mandela Forum confeziona una partita perfetta, mentre le farfalle, per stessa ammissione di Mencarelli, hanno giocato in modo remissivo e con atteggiamento vergognoso.

Un 3-0 con parziali che non lasciano scampo, 25-23, 25-16, 25-14 e che riportano a galla tutti i problemi visti nei mesi scorsi.

Mencarelli deve fare a meno di Pisani, bloccata in panchina per il mal di schiena e nel secondo set la palleggiatrice Noemi Signorile è costretta a lasciare il campo a causa di una distorsione alla caviglia.

Le biancorosse hanno pagato cara la faticosa trasferta in quel di Minsk per il turno di CEV Cup ma questo non deve essere la scusa per giustificare una prestazione da dimenticare da parte di una formazione di professioniste che stanno giocando per rosicchiare qualche posizione in classifica, utile per avere un migliore abbinamento nei playoff.

Male Diouf che segna solo 5 punti, fattore che sicuramente ha influito pesantemente sul risultato finale ma c’è da sottolineare come per il giovane opposto biancorosso sia la prima prestazione sottotono dall’inizio del campionato. Si salva parzialmente Martinez con 14 punti (39% offensivo) mentre nessuna delle altre attaccanti riesce a dare la propria impronta alla gara.

Dall’altra parte della rete, prestazione eccellente per Sorokaite (20 punti con il 51% in attacco), ed Enright (15 con il 44%), brava anche al servizio (2 ace sui 5 di squadra). La UYBA ha faticato in ricezione, e questo ha contribuito alla difficoltà nello sviluppo del gioco, favorendo i muri avversari (ben 10, di cui 5 di Calloni).

A tre partite dalla fine della regular season, la UYBA (attualmente al sesto posto) ha matematicamente conquistato l’accesso ai playoff anche se tra il quinto e l’ottavo posto ci sono quattro squadre in sei punti (Scandicci 31, UYBA 28, Modena 27, Bolzano 25) e ci si aspetta un finale di campionato frizzante, con le bustocche che hanno ancora da affrontare la capolista Conegliano e le piemontesi di Novara tra le mura del Palayamamay e Monza in trasferta.

Il prossimo impegno è per il 7 marzo, per la gara di CEV Cup in trasferta in Bulgaria contro il Bekescsabai mentre il 12 al Palayamamay arriva la corazzata Imoco Volley Conegliano.

LA PARTITA

Mencarelli inizia con Signorile in regia, Diouf opposto, Stufi e Berti al centro, Martinez e Fiorin in attacco, Witkowska libero.

Berti parte alla grande con muro + ace (0-2), mentre Sorokaite spara out lo 0-3. Martinez allunga (3-7) e il muro di Stufi fa chiamare tempo a Bracci (3-8). Enright e Calloni (muro) riavvicinano le padrone di casa (6-9), poi ancora una positiva Berti firma la doppietta del 6-11. Il set prosegue in equilibrio (13-13), ma sul finale, Melandri e Bayramova hanno la meglio (25-23).

Nel secondo set sul 2-1 Signorile atterra male e si infortuna alla caviglia destra (dentro Cialfi). Sorokaite ed Enright tengono avanti le padrone di casa (6-4), Stufi e Diouf provano il recupero (7-6), ma Sorokaite va sempre a segno per le toscane (10-8). Sorokaite allunga sui buoni servizi di Bayramova (14-11 time-out UYBA), Enright conferma il +3 (16-13), Martinez invade ed attacca in rete (18-13 tempo Mencarelli). Nel finale Calloni lascia il campo per lieve infortunio alla caviglia, ma il Bisonte è lanciato e sui servizi di Enright arriva veloce al 25-16.

Nel terzo set Bracci recupera Calloni, mentre Mencarelli deve affidarsi ancora a Cialfi ed opta per Vasilantonaki dall’inizio su Fiorin. L’avvio è equilibrato con Sorokaite e Martinez sugli scudi, mentre Vasilantonaki trova il primo vantaggio UYBA del parziale (6-7). L’equilibrio non si schioda (8-8), ma Enright non è d’accordo e piazza la doppietta del 10-8. Sorokaite e Enright lanciano la carica e sul 16-9 Mencarelli è costretto a fermare il gioco. Al rientro in campo inserisce Moneta per Diouf, ma il set è segnato (18-11) e si chiude in fretta (25-14).

Sala stampa

Visibilmente provata Stufi, che sottolinea come l’uscita dal campo di Signorile abbia sballato gli equilibri: “Nel primo set eravamo avanti di 5 punti e ci siamo fatte riprendere, facendoci poi sorprendere nel finale. Devo fare i complimenti a Firenze che ha tirato dalla prima all’ultima palla in battuta e in attacco, mentre noi non abbiamo trovato i giusti meccanismi dopo l’uscita di Signorile, anche se Cialfi ha fatto un buon lavoro”.

Profondamente deluso coach Mencarelli: “Il campionato di A1 è difficile ed è ancora più complicato quando ci si mette qualche inciampo fisico. Questo però non giustifica l’atteggiamento vergognoso che abbiamo avuto, giocando in modo remissivo. Sono profondamente deluso dalla mia squadra”.

IL TABELLINO

Il Bisonte Firenze – Unet Yamamay Busto Arsizio 3-0 (25-23, 25-16, 25-14)

Il Bisonte Firenze: Sorokaite 20, Brussa, Bechis 1, Bayramova 10, Norgini ne, Enright 15, Bonciani, Melandri 6, Parrocchiale (L), Repice ne, Pietrelli, Calloni 10. Unet Yamamay Busto Arsizio: Stufi 6, Signorile 1, Cialfi, Spirito ne, Fiorin 4, Witkowska (L), Martinez 14, Diouf 5, Moneta, Berti 5, Negretti ne, Pisani ne, Vasilantonaki 5.

Arbitri: Feriozzi – Turtù

Note. Firenze: errori 6, ace 3, muri 10. Busto: battute sbagliate 5, punti 1, muri 7. Spettatori: 1000