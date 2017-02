Il Campionato regionale di Cross country si svolgerà in Valceresio

12, Van Der Heijden, Michiel, Giant Pro XC Team, , NED

Dopo qualche mese di attesa, è arrivata l’ufficializzazione: il Campionato regionale XCO 2017 è stato assegnato a Valceresio Bike a.s.d. e si svolgerà il 16 luglio a Cuasso al Monte.

“Dopo 15 anni esatti il Comitato Provinciale Varesino – settore mtb, grazie all’impegno del gruppo Valceresio Bike, ha il piacere di vedere inserita nel proprio calendario gare, una prova di prestigio che rilancerà l’interesse e il movimento delle ruote grasse – si legge nel comunicato stampa della Federazione – La gara ‘top class’ vedrà in lizza per il titolo di Campione Regionale i migliori atleti lombardi su un tracciato di 6 km (da percorrere più volte in base alla categoria di appartenenza) dove tecnica e fiato saranno le armi vincenti per raggiungere la maglia di Campione Lombardo”.

La prova del 16 luglio sarà anche tappa del Gran Prix Valli Varesine.

Per le categorie esordienti ed allievi, non sarà prova di campionato regionale, ma potranno ugualmente partecipare alla gara e ricevere punteggio per il Gp Valli Varesine.