Il Cardinale Angelo Scola ha celebrato la messa per la dedicazione della chiesetta dell'ospedale Galmarini, di fronte a centinaia di persone, tra autorità e tantissime associazioni.

Il Cardinale Angelo Scola al cinema di Abbiate. L’appuntamento è per mercoledì 8 febbraio con l’Arcivescovo di Milano sarà, a Tradate in occasione della Visita pastorale. Alle 21 incontrerà i fedeli del decanto al Cinema Teatro Nuovo (piazza Unità d’Italia 1, Abbiate Guazzone).

«Per preparare questo momento i Consigli pastorali delle singole parrocchie si sono ritrovati insieme e hanno steso un documento di lavoro collegiale per fare il punto sul proprio cammino di fede – spiega il decano don Maurizio Villa, responsabile della Comunità pastorale Beato Alfredo Ildefonso Schuster di Venegono Inferiore -. Abbiamo poi pregato, soprattutto nell’Eucaristia, anche feriale».

Prima e dopo la Visita pastorale è possibile inviare domande e riflessioni all’Arcivescovo scrivendo a visitascola@diocesi.milano.it. L’incontro di Tradate sarà seguito in diretta Twitter attraverso l’hashtag #visitascola. Nei giorni successivi il video della serata sarà on line su www.chiesadimilano.it. Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) realizzerà uno “speciale” che andrà in onda sabato 11 febbraio alle 19.30 e domenica 12 febbraio alle 20.45.