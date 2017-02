Il cardinale Scola in visita pastorale nel Varesotto, gli appuntamenti di febbraio

Cuasso al Monte - Visita card. Scola - foto di Maurizio Borserini

L’Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, nel mese di febbraio sarà impegnato in un fitto programma di impegni pubblici, che toccheranno anche la provincia di Varese.

Mercoledì 8 febbraio il cardinale sarà a Tradate in visita pastorale. Alle 21 al Cinema Teatro Nuovo di piazza Unità d’Italia, incontrerà i fedeli del Decanato.

Venerdì 10 febbraio la visita pastorale riguarderà Fagnano Olona. Il cardinale incontrerà i fedeli della valle Olona alle 21 nella Chiesa di Santa Maria Assunta in Fornaci, in via Dante 1.

Mercoledì 22 febbraio l’arcivescovo sarà in Valceresio e l’incontro pubblico si terrà alle 21 al Cineteatro San Giorgio di Bisuschio.

Infine Scola sarà in visita pastorale a Legnano venerdì 24 febbraio. La visita si concluderà alle 21 con l’incontro con i fedeli aò Teatro “Talisio Tirinnanzi” di piazza IV Novembre