Il Carnevale di Avigno va nello spazio

Carnevale a Varese (inserita in galleria)

Fervono i preparativi nella Comunita’ Pastorale Maria Madre Immacolata (Avigno -Bobbiate -Calcinate -Lissago -Masnago -Velate ) per l’appuntamento di Carnevale, che quest’anno raggiungerà il traguardo della 20 ° edizione consecutiva .

Il carnevale e’ nato e si è sviluppato ad Avigno per quasi 15 anni con l’idea di anticipare di una settimana i festeggiamenti rispetto alla data canonica del carnevale ambrosiano, svolgendo quindi la sfilata del carro e facendo festa in oratorio alla domenica prima della partecipazione al carnevale cittadino, programmato come al solito il sabato prima della domenica di quaresima (quest’anno sabato 4 marzo). E anche al momento della nascita della Comunita’ Pastorale e’ rimasta intatta la tradizione. Con l’intento di coinvolgere dal punto di vista organizzativo anche gli altri rioni che fanno parte della comunita’, e’ stato però modificato il percorso del carro allegorico che non sfila piu’ solo ad Avigno, ma ora parte da Masnago ed arriva ad Avigno.

Il tema scelto quest’anno prevede il “Viaggio nello spazio” con la preparazione di una grande astronave accessibile a turno ai bambini che parteciperanno alla sfilata. Come tradizione all’arrivo del carro in oratorio di Avigno seguira ‘ la degustazione gratuita di chiacchiere preparate (10 kg !! ) il giorno prima da una squadra di esperte pasticciere locali.

Nel caso il tempo dovesse essere ancora inclemente, i festeggiamenti ( con chiacchiere ) saranno all’oratorio di Masnago che dispone di un ampio ed idoneo salone multifunzione.