Il Cav festeggia i 1000 bambini nati con il Primula Day

anna puricelli giovanni rimoldi mario sansalone centro aiuto alla vita

Il 5 febbraio il Cav (Centro aiuto alla vita) celebra il Primula Day sui sagrati di tutte le chiese di Busto e della Valle Olona. Quel giorno si potrà acquistare una pianta, la prima che annuncia la primavera, per finanziare le attività del centro che ha sede anche a Busto Arsizio e che nel 2016 ha raggiunto il traguardo dei mille parti.

L’associazione, infatti, nell’anno che si è appena concluso ha assistito 60 donne in difficoltà per altrettante nascite. I dati sono stati diffusi dal Cav Busto Arsizio. In totale le donne assistite sono state 162 che hanno potuto usufruire di sostegno morale e psicologico, alloggio in casa di accoglienza, assistenza sociale, mediazione con genitori o partner, aiuti in natura e/o in denaro, progetto personalizzato a sostegno della maternità.