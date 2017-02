Il centrodestra ribadisce: «Crediamo nel lavoro della associazioni, non nella gestione dell’amministrazione»

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del centrodestra malnatese, che ritorna sulla questione fondi alle associazioni

Ribadiamo ancora una volta per i pochi che ancora non hanno capito, o fingono di non capire, di tenere nel massimo rispetto il proficuo impegno delle tante associazioni che meritoriamente operano sul territorio.

Quello che rimproveriamo al Sindaco, per l’ennesima volta, è l’ assoluta mancanza di trasparenza con cui sono distribuiti i fondi e soprattutto la realizzazione di opere mediante enti terzi, che istituzionalmente sono di competenza dell’ Amministrazione comunale. In mancanza di risposte concrete nelle opportune sedi istituzionali, abbiamo inviato un esposto alla Corte dei Conti: sarà lei a chiarire, nella nostra piena fiducia la validità di simili procedure.

Pertanto “nessuna dimostrazione di sfiducia nelle sane realtà locali” bensì, casomai, nel modus operandi dell’Amministrazione, come ben comprensibile dal comunicato stampa originale, che citava “Cogliamo inoltre l’occasione per ribadire ancora una volta che non spetta a noi, né oggi né mai, valutare, lodare o criticare il meritorio operato delle associazioni e delle fondazioni operanti a Malnate. Il “contatto ravvicinato” avvenuto in questa occasione, deve considerarsi conseguenza fortuita ma inevitabile nell’ambito della doverosa azione di controllo, esclusivamente politica, dell’operato dell’amministrazione, che i cittadini ci richiedono e che è primario compito di ogni opposizione che si rispetti”.

Siamo chiaramente di fronte a un maldestro tentativo di strumentalizzazione per metterci in cattiva luce nei confronti delle associazioni, le quali comunque, ne siamo certi, sapranno ben valutare e giudicare.