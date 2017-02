Circolo di Monvalle

Il Circolo di Monvalle cerca un nuovo gestore. Dopo vent’anni di onorato servizio, Franco Gallotti è andato in pensione e il locale è rimasto vuoto.

Punto di incontro per il paese, fornito di bocciofila, bar e cucine si trova in via XX Settembre 14 e ad aprile di quest’anno compie sessant’anni. Per il 23 aprile infatti, il consiglio di amministrazione del circolo, ha organizzato una giornata di festa aperta a tutti. Occasione in cui verrà anche presentato il libro che racconta la storia del locale, aperto nel 1957.

Chi fosse interessato al Bando di gara per la gestione in affitto di azienda del bar trattoria bocciodromo Circolo Cooperativo Monvalle può scrivere al seguente indirizzo: circolomonvalle@gmail.com. Solo nel caso non si disponesse di indirizzo mail telefonare dalle ore 17,00 alle ore 20,00 al 3478840090.