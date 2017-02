Il Claun Pimpa porta la magia tra le macerie di Aleppo

È arrivato ad Aleppo il Claun Pimpa. Marco Rodari, dal dicembre scorso in Medio Oriente, è giunto nella città massacrata da una violentissima guerra.

Armato del suo naso rosso e delle magie, sta cercando i sorrisi sui volti dei bambini tra le macerie della città.

Il clown, che ha trascorso il periodo di Natale nella capitale irachena Bagdad, è ora in viaggio nei paesi colpiti dal lungo d devastante conflitto in Siria. (leggi l’intervista)

Al suo arrivo ad Aleppo ha affidato ad alcuni versi i suoi sentimenti:

“Ad ogni latitudine di Aleppo

non c’è mattone che non abbia conflitto

non c’è spiraglio che non abbia sparato

Nè soffio d’aria che non sia esploso.

Solo brandelli di pelle offesa,

occhi stravolti che guardano a ieri.

Che sia est, che sia ovest di Aleppo,

non c’è parola che non sia di pianto.

Ogni uomo,

qui,

ha perso un uomo.

…

Ha perso l’uomo!

…

non ci resta che la Meraviglia…

…

perché tutto ciò che,

è,

di questa terra,

… andato distrutto.

Il Pimpa”