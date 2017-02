Il comitato di Borsano: “Il comune non ci vuole ricevere”

emanuele antonelli

Era partito da Borsano il tour di Emanuele Antonelli nei quartieri ed è proprio da Borsano che arriva la prima forte critica. “Il Comune chiude le porte del dialogo al Comitato Spontaneo di Borsano”, scrive in una nota Adriano Landoni secondo cui si preparano “4 anni di inquinamento portando la data di chiusura inceneritore dal 2017 al 2021″.

Il comitato ricorda la riunione del 14 luglio durante la quale sono state avanzate promesse “promesse di lavori e disponibilità sempre all’incontro e all’ascolto” e proprio per questo motivo più volte il comitato ha chiesto un incontro in comune. Ecco la loro ricostruzione:

Credendo in un rapporto di collaborazione come promesso dall’amministrazione ha richiesto all’assessore alle Opere Pubbliche Riva un colloquio con e-mail il giorno 25/07/2016 […]. Abbiamo avuto il colloquio concordando le risposte al giorno 12/10/2016 ma l’assessore non è stato più disponibile all’incontro. Credendo sempre alle promesse del Sindaco arrivati a fine anno 2016 abbiamo fatto una richiesta scritta protocollata il giorno 29/12/2016 di verifica lavori eseguiti 2016 e concordare lavori necessari 2017. Purtroppo pur sollecitando l’incontro in segreteria visto che trascorso un mese per poter fare verifiche era sufficiente non è arrivata nessuna risposta.

Proprio per questo motivo adesso il comitato torna a chiedere attraverso i giornali “come mai Signor Sindaco ci ha promesso per iscritto sempre pronti all’incontro e all’ascolto ed ora non mantiene la promessa, senza specificare il motivo?“.