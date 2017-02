Il Comitato Tutela Bambino in Ospedale compie 25 anni

Comitato Tutela Bambino in Ospedale

25 anni di emozioni condivise con 300 persone in un clima di grande affetto e gioia. Guardare la sala piena di così tante persone che dedicano il proprio tempo ai bambini in ospedale, con impegno e serietà, è un colpo d’occhio che allarga il cuore.

Galleria fotografica Comitato Tutela Bambino in Ospedale festeggia 25 anni 4 di 19

Un’indimenticabile festa quella che si è svolta sabato in occasione del 25mo anniversario del Comitato Tutela Bambino in Ospedale, che nel 2010 costituì la fondazione Il Ponte del Sorriso per concretizzare il sogno di un ospedale materno infantile. Nato il 18 febbraio 1992 da 6 mamme conta oggi circa 350 volontari. Durante la serata sono state ripercorse alcune fondamentali tappe della sua storia: nel 1994 parte il primo gruppo di volontari a Varese, nel 1995 a Tradate, nel 1996 Busto Arsizio, nel 1998 a Saronno e nel 2006 a Cittiglio. 10mila bambini ogni anno usufruiscono delle attività del CTBO, 4milioni di euro sono stati investiti nei reparti e nel polo materno infantile, 70mila ore di volontariato vengono ogni anno donate per regalare tanti sorrisi.

Il momento più importante è stata la premiazione dei tanti volontari che fanno parte dell’associazione da 10 anni, da 15 anni e addirittura da 20 anni, ricordando anche alcune volontarie oltraottantenni, che ancora oggi non perdono un turno in reparto, facendosi accompagnare da figli o nipoti. A consegnare il premio ci hanno pensato il sindaco di VareseDavide Galimberti, il sindaco di Tradate Laura Cavalotti e l’assessore di Saronno Lucia Castelli.

Insieme a quasi tutti i volontari, erano presenti anche molti ospiti, alcuni “storici” come il primo Direttore Generale di Varese dr. Renzo Tellini che 23 anni fa comprese l’importanza del volontari e a loro aprì le porte dell’Ospedale, ed il dr. Pietro Zoia, per tantissimi anni Direttore Generale nell’area bustocca. A ringraziare il CTBO c’era al completo anche la Direzione Sanitaria dell’ASST Sette Laghi, con il dr. Alberto Tersalvi, il dr. Andrea Larghi, che ha ricordato i primo passi del CTBO, e la dott.ssa Anna Iadini che ha fatto riferimento all’impegno ormai prossimo dell’apertura del nuovo Ospedale Del Ponte. Non potevano mancare, insieme agli attuali primari, al Direttore del Dipartimento Materno Infantile, dr. Massimo Agosti e alle caposala, anche due primari veterani, il dr. Roberto Giorgetti ed il dr. Giovanni Montrasio, ormai in pensione, ma con il cuore ancora a fianco dei volontari.

Per concludere, un’enorme torta con 25 candeline, spente dalle fondatrici dell’associazione che compongono anche il Consiglio Direttivo del CTBO, ed uno splendido spettacolo di Betty Colombo, da sempre molto vicina al CTBO, accompagnata da Francesco Nodari alla fisarmonica.