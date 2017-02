Il Comune dà il via al restyling del sito internet

Foto varie

Il Comune di Varese ha dato il via al restyling del proprio sito internet istituzionale coinvolgendo anche altre realtà della città e i cittadini. Le novità del percorso sono presentate in conferenza stampa in Comune mercoledì 22 febbraio alla presenza di Davide Galimberti, sindaco di Varese; Paolo Pandozy, CEO della società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.; Antonio Franzi, Ufficio comunicazione Camera di Commercio; Federico Raos, dirigente amministrativo Università dell’Insubria; Francesco Forleo, amministratore delegato e Allessando Azzali, presidente di Aspem spa.

L’obiettivo che si è dato l’amministrazione varesina è ambizioso: con il nuovo portale si vuole costruire un ambiente digitale che integri tutti i servizi della città.

Un sistema integrato di accesso ai servizi digitali disponibile su qualsiasi canale web (desktop, tablet, smartphone) in cui il cittadino possa trovare tutte le informazioni e i servizi legati al turismo, alla cultura, all’economia, alla formazione e all’università ma anche su cosa fare nel tempo libero e cosa c’è di bello da vedere a Varese e dintorni.

Per questo il percorso di progettazione pensato dal Comune coinvolge anche l’Università Insubria, Aspem, Camera di Commercio, l’azienda dei trasporti Avt, associazioni, imprese, cittadini e turisti.

A coordinare l’operazione sarà la società Engineering, leader nel settore dell’information technology.