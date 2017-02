Il Comune istituisce la “Consulta giovani”

Foto varie

Un nuovo strumento di partecipazione attiva riservato a giovani e giovanissimi: a Cocquio Trevisago arriva la Consulta giovani.

Lo fa sapere Laura Bressan Consigliere delegato alle Politiche Giovanili: «La Consulta persegue le seguenti finalità: garantire la partecipazione ai giovani che ne fanno richiesta, creando attività di promozione culturale, musicale, sportiva, di difesa dell’ambiente e tutela del territorio; promuovere la creazione e la realizzazione di nuove idee per rilanciare il nostro paese; promuovere nuove forme di confronto fra i giovani, le Associazioni e le Istituzioni».

La consigliere lancia un messaggio rivolto direttamente ai ragazzi: «Se hai voglia di cambiamento, ricorda che il cambiamento sei tu, nelle piccole cose, nel tuo agire quotidiano: il nostro Comune ha bisogno di giovani con nuove idee, con talento e creatività e con tanta energia e voglia di rendere Cocquio Trevisago sempre migliore! La Consulta è una grande opportunità: non perdere questa occasione! Iscriviti per far giungere la tua voce direttamente alle Istituzioni e per decidere attivamente il futuro del nostro Paese!».

L’invito è rivolto ai giovani tra i 15 e i 30 anni.

Le candidature vanno presentate all’Ufficio Protocollo entro il 15 Marzo 2017, compilando l’apposito Modulo di Adesione che puoi trovare sul sito del Comune.

«Ti invito a contattarmi per ogni eventuale chiarimento: laura.bressan@comune.cocquio-trevisago.va.it».