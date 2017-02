Il Coni varesino premia le Benemerenze Sportive

Il Coni premia gli atleti varesini

Lunedì 27 febbraio alle ore 18 il prestigioso Salone Estense del Comune di Varese si trasformerà in privilegiato palcoscenico per la consegna delle Benemerenze Sportive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per l’anno 2016.

Coinvolte Società Sportive del territorio, dirigenti e atleti che si sono particolarmente distinti conquistando titoli italiani, europei e mondiali nelle diverse discipline sportive.

Sarà anche l’occasione per presentare la terza edizione del “Premio Enrico Ravasi” in memoria dell’indimenticato Geometra Enrico Kicco Ravasi, storico Presidente del CONI Varese.

La serata, organizzata dalla Delegazione Provinciale CONI di Varese sarà condotta da Luca Broggini e si arricchirà della presenza di numerose autorità sportive e politiche del territorio provinciale.

Riceveranno la Medaglia d’Oro al merito sportivo Daniele Cassioli, Federico Morlacchi e Flavio Tebaldi.

