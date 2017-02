Il Consiglio comunale dei ragazzi diventa realtà

Il CCR Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, è in tour tra le scuole legnanesi. Si tratta di un progetto ambizioso che sta riscuotendo un forte interesse fra bambini e ragazzi, ma anche fra genitori e insegnanti, nelle scuole primarie e secondarie del territorio. L’obiettivo del CCR è creare un vero Consiglio Comunale formato da un gruppo di bambini/e e ragazzi/e, di età fra compresa tra 8 e 14 anni che si metteranno in gioco in orario extra scolastico, per parlare dei problemi della propria scuola e città.

L’idea è stata premiata insieme ad altri progetti dal Bilancio Partecipativo 2016 promosso dal Comune di Legnano, per avvicinare cittadini e istituzioni attraverso proposte di progetti concreti da sostenere. Esserci per questi ragazzi rappresenterà un modo per iniziare ad essere attenti alle problematiche del territorio e avvicinarsi alle istituzioni, ma soprattutto sarà un occasione per gli adulti di vedere le cose con uno sguardo diverso.

Il CCR sta girando per la città con un’educatrice della Cooperativa LaFucina, che è in azione tra le scuole primarie e secondarie per far conoscere il progetto e raccogliere le candidature dei ragazzi interessati. Molto rapidamente vedremo l’idea prendere forma, nel mese di febbraio saranno organizzate le campagne elettorali dove i ragazzi si daranno battaglia a suon di idee e visioni della propria scuola, già a fine mese si passerà alle votazioni e conseguente elezione del primo CCR Ufficiale di Legnano.

Si chiuderà in bellezza con il Festival dei Diritti l’11 e il 12 marzo 2017, durante il quale verrà assegnato un riconoscimento istituzionale ai giovanissimi consiglieri con una cerimonia pubblica. Così verrà dato l’avvio alla prima assemblea ufficiale, assistiti da un’educatrice che condurrà il gruppo nel corso dei mesi. Gli incontri mensili offriranno ai ragazzi l’opportunità e la responsabilità di dire la loro su temi legati a scuola, spazi pubblici, sicurezza, legalità, diritti e diventare così dei portavoce della propria generazione.

Il Bilancio Partecipativo promosso dal Comune di Legnano, ha offerto per due anni consecutivi l’opportunità di diffondere, idee e iniziative come questa, che stanno a cuore ai cittadini. La scorsa edizione ha ottenuto molto successo nel comune di Legnano, con grande partecipazione da parte dei cittadini sia come promotori che come sostenitori. Insomma ora è il momento di continuare a sostenere e diffondere le idee che hanno convinto e che di sicuro non deluderanno!

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI

LaFucina Cooperativa Sociale ONLUS

Via San Martino, 22 – 20017 Rho (MI)

mail: info@lafucina.org – ufficiostampa@lafucina.org tel: 02-9302697

About LaFucina Cooperativa Sociale ONLUS

LaFucina è una Cooperativa Sociale, attiva dal 2003 che si occupa del benessere della comunità e della persona nel suo intero arco di vita e nei vari contesti quotidiani, personale, famigliare, formativo, professionale, sociale. Sviluppa e valorizza passioni e competenze, coltiva talenti e potenzialità, diffondendo principi e pratiche legate alla psicologia, al coaching umanistico, all’arte e al teatro. Trasforma tutti i suoi obiettivi in progetti reali di educazione, formazione, sviluppo di comunità. A Rho gestisce da anni lo spazio MAST in via San Martino 22, dove ha all’attivo il progetto di educativa territoriale OntheRHOad rivolto a tutti i ragazzi di Rho e dintorni dai 13 anni in su.

Sito web www.progettomast.org

Pagina Facebook LaFucina Cooperativa Sociale