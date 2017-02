“Il Consiglio comunale deve dare risposte alla cittadinanza”

consiglio comunale somma lombardo 2010

Non si placa il botta e risposta tra le minoranze e l’amministrazione comunale sommese sul tema delle convocazioni del Consiglio comunale. Dopo gli interventi del gruppo leghista e la risposta del sindaco Bellaria ecco anche l’intervento congiunto di Manuela Scidurlo, lista civica Somma Domani; Martina, Pivetti Forza Italia; e Corrado Martinelli, lista civica Siamo Somma.

***

È inaccettabile quello che dichiara il Sindaco Stefano Bellaria. Lega Nord ha ragione, non è possibile che il Consiglio Comunale non si riunisca dal 20 di dicembre. Il consiglio comunale che, a detta del Sindaco, si terrà il 4 di marzo è stato richiesto dalle minoranze presenti in Consiglio.

E poi come dice il Sindaco si deve ancora tenere la conferenza Capigruppo che ricordiamo è l’organo preposto a decidere data e ODG del Consiglio Comunale.

A proposito di regolamenti ci teniamo a ricordare al Sindaco che nel Consiglio Comunale nel quale andrà in discussione il bilancio non è possibile trattare le interrogazioni mentre le mozioni sarebbe buona cosa trattarle in sedute differenti da quelle del bilancio per ovvie ragioni di dialettica politica.

Di interrogazioni ne giacciono agli atti due di Lega nord dal 12 di dicembre, sarebbe stato più corretta la convocazione di un consiglio comunale prima al fine di rendere le dovute risposte alla cittadinanza.

Ci troviamo ancora una volta a costatare che questa amministrazione manca di programmazione e organizzazione e il fatto che fra interrogazioni e mozioni al protocollo ne giacciono almeno 10 ne è la dimostrazione.

Manuela Scidurlo lista civica somma domani

Martina Pivetti forza Italia

Corrado Martinelli lista civica siamo somma