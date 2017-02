Il Consiglio regionale verso la premiazione dei comuni che aggiornano i piani di emergenza

Foto varie

Premi ai Comuni che pianificano e aggiornano Piani di Emergenza comunali di qualità ed efficacia. È quanto propone una Risoluzione (relatore Andrea Fiasconaro, M5S) approvata oggi all’unanimità con la quale il “Pirellone” punta a spingere le municipalità lombare che ancora ne sono sprovviste – circa il 10% – a dotarsi di progetti emergenziali opportuni e rispondano alle esigenza di sicurezza e di protezione civile del territorio.

Il documento impegna la Giunta e il Presidente della Regione anche a continuare la campagna di sensibilizzazione avviata e valutare l’opportunità che sia la Regione, in accordo con le istituzioni competenti nel campo della Protezione civile, a fare da Ente supervisore con lo scopo di verificare l’efficacia e l’aggiornamento dei Piani di Emergenza comunali.

Il documento sollecita anche l’opportunità di introdurre nella disciplina urbanistica regionale (la legge 12) una più incisiva ed esplicita interazione tra i Piani di Governo del Territorio e i Piani di Emergenza comunali.

Soddisfazione è stata espressa dal relatore Fiasconaro, che ha sottolineato “l’importanza dell’aggiornamento periodico dei piani e della loro divulgazione alla cittadinanza, due passaggi fondamentali per la conoscenza del rischio emergenziale del territorio”. L’assessore alla protezione civile Simona Bordonali nel suo intervento in Aula ha assicurato che la Regione continuerà a fornire ai comuni il necessario apporto tecnico e che nella stesura dei bandi per l’erogazione delle premialità si terrà conto anche dei piccoli comuni.