Il documentario su quelli che scelgono la solitudine

cinema film pellicole locandine

Gabriele Colombo, videomaker, ha fatto un film sulla solitudine, contro la solitudine. Da un lato la solitudine raccontata (e a volte scelta) dai protagonisti del mediometraggio, dall’altra la solitudine imposta dalla vita a chi è meno fortunato: il film di Gabriele – “La solitudine è solo un punto di vista” – infatti è anche una iniziativa solidale, per aiutare a finanziare le realtà che aiutano chi è caduto nella solitudine per povertà o difficoltà della vita.

I protagonisti sono un viaggiatore che per scelta attraversa l’Europa con la sua bicicletta in solitaria, un manager che per carriera si trasferisce all’estero e isolatosi si trova a confrontarsi con il suo sogno e con il traguardo che sta per raggiungere, una sognatrice che invece il sogno lo ha raggiunto a New York, in solitudine, un detenuto che sogna di poter fare qualcosa da solo appena uscirà dal carcere e altri. Il regista ha viaggiato in alcune capitali mondiali per incontrare i volti dei protagonisti, raccogliendo le loro testimonianze, imbastendo una sceneggiatura che molto spesso veniva disfatta e ricucita plasmandosi su quanto accadeva in questo documentario.

Il film è stato girato in varie location, tra cui anche il Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo. E proprio al Quarto Stato venerdì 24 febbraio ci sarà la presentazione: Proiezione e Cocktail, Radio, dalle 19.30.

Durante la serata l’autore si inventerà #BarTender con uno speciale cocktail il cui ricavato andrà a sostegno del progetto Casa di Francesco della Cooperativa Intrecci, la casa che a Gallarate accoglie persone in difficoltà abitativa.