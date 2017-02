Il “Dottor Costa” ospite al Kiwanis Club Gallarate

Su invito del Kiwanis Club Gallarate, Claudio Costa – 75 anni, una laurea in Medicina e tre specializzazioni –racconterà con quel suo stile a metà tra l’epica e la fiaba i 40 anni vissuti tra le pareti della Clinica Mobile, prendendosi cura dei più grandi campioni del mondo del motociclismo e non solo. (Nella foto con Alex Zanardi)

L’appuntamento è per sabato 11 febbraio al concessionario Magnoni Moto di Gallarate.

Tutti gli appassionati avranno l’occasione di emozionarsi ed essere catapultati, attraverso filmati, sorprese, confessioni e racconti, in alcuni dei momenti più importanti del percorso del “Dottorcosta”, spesso definito come l’Angelo Custode dei piloti che, come lui stesso dice: “Guidando la moto cavalcano una tigre. Non sempre però questa belva dolce amara si lascia docilmente toccare e accarezzare, ma, talora, si può impietosamente ribellare e con i suoi artigli potrebbe ferirli mortalmente”.

Il conduttore dell’evento sarà Carlo Costa, fratello del Dottorcosta e speaker del circuito di Imola. Durante l’evento, ad ingresso libero, sarà possibile acquistare i libri dei Dottorcosta autografati ed il Kiwanis Club Gallarate, il cui obiettivo fondamentale è aiutare i bambini nel mondo donerà il devoluto alla Fondazione Marco Simoncelli, organizzazione no-profit i cui obiettivi sono promuovere lo sviluppo, l’autonomia, i diritti dei bambini, la formazione dei giovani e gli interventi a favore delle fasce sociali svantaggiate nel ricordo del grande pilota che ci ha purtroppo lasciati prematuramente.

Al termine della discussione il Dottorcosta resterà a disposizione per rispondere alle domande degli intervenuti. Per chi fosse interessato sarà possibile partecipare alla conviviale del Kiwanis Club Gallarate che si terrà presso Villa Cagnola in Gazzada previo prenotazione all’indirizzo email domenico_rossi1@virgilio.it.