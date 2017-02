Il futuro dell’Europa e delle sue regioni: due giorni di dibattito a Varsavia

Tra i migranti alla frontiera di Chios Raffaele Cattaneo

Il futuro delle politiche di coesione territoriale nel quadro del processo di riforma dell’Unione europea; come rendere i fondi strutturali dell’UE più efficaci e più facili da usare; come integrare e coordinare gli investimenti nazionali e locali per fornire una migliore crescita inclusiva e sostenibile e posti di lavoro nella Unione europea. Sono i temi al centro della riunione della Commissione del Comitato delle Regioni per le politiche di coesione territoriale e bilancio UE (COTER), Presieduta da Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, che si svolgerà il 2 e il 3 marzo a Varsavia alla presenza del Commissario europeo per la Politica regionale, Corina Creţu.

L’incontro si svolgerà contemporaneamente all’incontro fra i Ministri economici dei Paesi del Gruppo di Visegrad (Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia e Ungheria), dedicato agli stessi temi.

L’intenso programma di lavoro di Varsavia sarà illustrato giovedi 2 marzo dal Presidente della Regione della Masovia Adam Struzik, dal Commissario UE Corinna Cretu, dal vice Ministro dello Sviluppo della Polonia Jerzy Kwieciński e da Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio regionale della Lombardia e della COTER.

Le politiche di coesione sono il principale strumento di investimento dell’Unione Europea con il quale si prevede di attivare fino al 2020, più di 450 miliardi di euro, con l’obiettivo di ridurre le disparità, sostenere la crescita e la competitività, promuovere l’innovazione e l’inclusione a partire dai territori.