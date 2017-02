Il Gadda Rosselli si aggiudica i management game

«Dodici istituti della provincia di Varese, 120 squadre, 500 studenti coinvolti nella gara: i numeri della 12esima edizione del Management Game, confermano l’entusiasmo dei ragazzi e delle scuole verso iniziative che permettano loro di avvicinarsi e scoprire in maniera inedita e molto pragmatica il mondo delle imprese. Dal canto nostro, si conferma la volontà di sostenere iniziative che generano cultura e aiutano i ragazzi a vivere una sorta di anteprima di quello che è il lavoro in un’azienda. E loro ogni anno ci stupiscono con un’incredibile creatività e una grande voglia di fare oltre che di vincere». Così Giorgia Fantoni, vicepresidente con delega all’Education del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese commenta i risultati della finale provinciale del Management Game, il torneo di competizione aziendale organizzato dal movimento, in collaborazione col Comitato Regionale Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia.

Una finale, svoltasi alla Liuc-Università Cattaneo che ha visto piazzarsi sul gradino più alto del podio i ragazzi del Gadda Rosselli di Gallarate del team “Ocra” (con Giulia D’Elia, Matteo Denna, Chiara Mischiatti, Alberto Foglia). Seconde e terze classificate due scuole di Varese: il Liceo Scientifico Ferraris con il team “Arké-Scientifics (con Luca Belloni, Andrea Bertacco, Edoardo Bogni, Dario Scimone) e la Scuola Europea con il team “Asia Ltd.” (Christian Ricciotti, Arno Lamberti, Davide Bonato, Davide Moussas Alvarez).

L’iniziativa, come ogni anno, è stata rivolta agli alunni delle classi quarte degli istituti superiori. I ragazzi sono stati chiamati a gestire un’azienda simulata, un modo per sviluppare la capacità di lavorare in team e avvicinarsi al mondo dell’impresa, affrontando le classiche problematiche aziendali e valutando le scelte e le opzioni necessarie per una corretta gestione. Nello specifico, gli studenti si sono cimentati nell’amministrazione di un’azienda produttrice di farmaci i cui mercati di riferimento erano Finlandia, Stati Uniti e Francia. Questo attraverso un software che li ha posti di fronte a decisioni di business nelle varie aree aziendali. Per ogni problematica, le squadre hanno dovuto valutare la situazione e adottare la giusta strategia da mettere in atto.

I vincitori passeranno ora alla finale regionale, che si terrà sabato 8 aprile a Milano, presso l’Istituto SIAM 1838 – Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri. Inoltre le tre squadre saranno premiate all’annuale Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori che si terrà il 15 maggio prossimo al Centro Congressi Ville Ponti di Varese.