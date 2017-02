Il “giro del Varesotto” in tre randonnèe

Varese Van Vlaanderen 2016

Tre randonnèe della provincia di Varese unite tra di loro da una graduatoria finale per i singoli e le società. È la proposta del Team Cicli Turri che in questa stagione sarà protagonista nel ruolo organizzativo di tre eventi per questa disciplina ciclistica.

Per entrare a fare parte della graduatoria finale è necessario partecipare a tutte e tre le manifestazioni:

Tre sono appunto gli appuntament, due a inizio stagione e uno a chiudere l’anno ciclistico amatoriale.

Prima data: il 12 marzo, con la “Sulle strade di Alfredo Binda” a Cittiglio, con randonnèe e ciclostorica: le iscrizioni sono già aperte sul sito sullestradedibinda.it.

Il 2 aprile si prosegue con la seconda edizione della “Varese Van Vlaanderen”, il giro delle Fiandre in versione varesina: tre percorsi (da 70 a 128 km) su e giù per i “muri” del territorio tra Valdarno, Valle Olona e Ticino, compresi alcuni passaggi su pavè. Le iscrizioni saranno aperte dal 15 febbraio sul sito VareseVanVlaanderen.it

E dopo le due randonnèe d’inizio anno, al 22 ottobre si chiude la stagione con un appuntamento che è un piccolo classico varesino, la “Foglie Morte”, la collaudata randonnèe di base a Cardano a Cardano al Campo: in questo caso si pedala su percorsi prevalentemente pianeggianti accomunati dal passaggio nella valle del Ticino.