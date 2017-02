Il grande party di carnevale con i Monaci del Surf

Monaci del Surf

Sabato 4 marzo al The Family tornano “I Monaci del Surf” per un altro grandissimo Party di Carnevale.

Due anni fa arrivarono per la prima volta ad Albizzate da Torino, indossarono le loro maschere e come per magia il Circolo The Family si riempì in pochissimi minuti di gente che ballava in maniera sfrenata, come ipnotizzata dal surf/rock dei quattro musicisti in incognito.

Quest’anno I Monaci del Surf tornano su quello stesso palco, con un’energia ed un look rinnovati, ma sempre facendo leva sul mistero che circonda le loro identità. Dicono che uno di loro sia Nikki, dj e speaker storico di Radio Deejay e del programma Tropical Pizza, ma … chi può dirlo? L’unica cosa sicura è che con questo sound e questa atmosfera non potrà che venire fuori un altro incredibile party.

The Family, Circolo di Albizzate – via XX Settembre, Albizzate (VA). Sabato 4 marzo, dalle 22, ingresso libero.