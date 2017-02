Il ladro cerca di scappare: catturato da due cittadini

polizia cantonale apertura

Catturato da due cittadini, immobilizzato e consegnato alla Polizia. E’ andata a finire male la serata di un ladro che sabato sera si stava cimentando in un furto con scasso a Gentilino, nel comune di Collina d’Oro, nel Luganese.

L’uomo, un cittadino straniero non residente in Svizzera, è stato notato mentre si introduceva in una casa dopo aver scassinato la serratura. Due cittadini lo hanno notato e fermato mentre cercava di allontanarsi, riuscendo ad immobilizzarlo fino all’arrivo della Polizia.

L’indagine, coordinata dalla procuratrice Valentina Tuoni, dovrà ora appurare l’eventuale responsabilità dell’arrestato in relazione ad altri furti avvenuti in Ticino.

La Polizia cantonale rinnova l’invito alla popolazione a segnalare tempestivamente movimenti sospetti e, nel caso di veicoli, a rilevare la marca e i numeri di targa e a comunicarli alla Centrale operativa chiamando il numero 0848 25 55 55.