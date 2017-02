Il ladro elegantone, 5 giacche una sopra l’altra

Piazza Monte Grappa

Un cittadino dello Sry Lanka ha patteggiato 4 mesi di carcere per un curioso furto all’Ovs di Varese, avvenuto alcuni giorni fa. L’uomo, che ha presentato domanda di asilo politico, è entrato nel magazzino, e si è infilato 5 giacche da uomo eleganti, una sopra l’altra, e ha tentato successivamente di uscire dalla porta principale, ma è stato bloccato dalla security e quindi consegnato alla polizia.

E’ escluso che il ragazzo volesse rifarsi un guardaroba di pura eleganza, piuttosto l’ipotesi è che volesse prendere delle giacche e, dopo averle trafugate, rivenderle, magari a persone che frequentano lo stesso ambiente. Il valore del furto ammonterebbe a circa 500 euro. Assistito dall’avvocato Andrea Boni, l’uomo ha patteggiato una pena di 4 mesi di carcere con la condizionale: un mese per ogni giacca, più una scontata, diciamo così.

L’episodio è solo uno dei tanti che avvengono in quel grande magazzino, preso d’assalto spesso proprio con la tecnica di mettersi gli abiti uno sopra l’altro. In genere si tratta di ragazze giovani che indossano magliette a ripetizione, in qualche caso gli indumenti vengono stipati anche nelle mutande.