Il Malpensa inizia con il piede giusto il cammino-salvezza

stadio delle “Azalee” di Gallarate. Rugby Varese, e una delle ultime nate – i padroni di casa del Malpensa Rugby –

POULE PROMOZIONE

Varese-Cadetti del Lyons Piacenza rinviata – Domenica ha preso il via la Poule Promozione che mette in palio un posto nella prossima Serie B ma – come già segnalato venerdì sul nostro giornale – non c’è stato l’attesissimo big match fra il Varese e i Cadetti del Lyons Piacenza, le regine della Prima Fase del campionato di C1. L’Aldo Levi di Giubiano presentava parti ghiacciate in superficie e non era quindi praticabile. La Federazione, verificate le condizioni del campo, ha rinviato la partita al 12 febbraio.

Le altre due partite sono state regolarmente giocate, l’Amatori & Union Milano ha battuto in trasferta Formigine con un netto 41 a 10, mentre il Chicken Rozzano ha vinto 20 a 13 contro il Cernusco.

Risultati (1a giornata): Highlanders Formigine-Amatori & Union Milano 10-41, Chicken Rozzano-Cernusco 20-13, Varese-Cadetti del Lyons Piacenza: rinviata.

Classifica: Amatori & Union, Malpensa 5, Chicken Rozzano 4, Cernusco 1, Highlanders Formigine, VARESE*, Cad. del Lyons Piacenza* 0.

* = una partita in meno.

POULE SALVEZZA

Delebio-Malpensa 0-34 – Anche la Poule Salvezza ha preso il via domenica e il Malpensa ha confermato i netti miglioramenti di quest’ultimo periodo. A Sorico i gallaratesi hanno battuto il Delebio con uno schiacciante 34 a 0. Vittoria importante per la compagine di Brega e Pennestrì proprio contro i valtellinesi che erano stati capaci di vincere entrambe le partite della prima fase.

Il Malpensa ha risolto la gara nel primo tempo andando in vantaggio 27 a 0 grazie alle mete di: Cassia, Bagatella, Mandelli e Cattaneo. Nel secondo tempo c’è stata gloria anche per Berra, autore della quinta meta, trasformata da Cassia che nella prima frazione aveva già centrato due trasformazioni e un piazzato.

La prossima sfida delle Fenici sarà giocata il 19 febbraio all’Atleti Azzurri d’Italia di Gallarate contro il Monza che nella prima giornata ha superato agevolmente i Cadetti del Cus Milano.

Malpensa: Mandelli, Bagatella (Berra), Marrazza, Airoldi (Diserò), Cassia, Cattaneo, Legnani (Tomasoni), Casnaghi (c.), Gagliostro, Colombo (Caloni), Albini (Schuitemaker), Formica, Serra (Giarola), Masiero, Altomare (Pennestrì). Allenatori: Pennestrì e Brega.