Il Sindaco di Somma Lombardo, Stefano Bellaria risponde alle dichiarazioni della Lega Nord di Somma Lombardo pubblicate su Varesenews.

Vorrei rassicurare il consigliere Barcaro. Tutte (sottolineo tutte) le delibere di giunta sono corrette e… correttamente pubblicate sull’albo pretorio. Basta cercarle.

Inoltre il mese di Marzo sarà ricco di convocazioni del Consiglio Comunale.

Dovrebbe già sapere (anche se evidentemente gli sarà sfuggito) che per sabato 4 marzo è previsto il Consiglio Comunale aperto sulla situazione della A.S.P. Girasole e della Casa di Riposo Bellini, tanto che per giovedì 23 febbraio è già stata convocata la conferenza dei capigruppo per definire insieme la scaletta dei lavori.

Tutti gli altri temi legati a mozioni o interrogazioni presentate, saranno trattati nella seconda metà del mese in aggiunta alla discussione del bilancio preventivo 2017. Basta chiedere. Anche se è evidentemente più semplice pubblicare articoli polemici sui media.

Infine invito la Lega Nord ad evitare inutili dietrologie. I tempi dei “fratelli coltelli” in giunta (Lega Nord e Forza Italia) sono finiti a giugno 2015.

E sinceramente non se ne sente la mancanza.