Il Nokia 3310 è tornato (e con lui Snake)

E’ stato uno dei telefonini di Nokia più amato e venduto, è stato un simbolo per un’intera generazione. Ed è tornato. Il Nokia 3310 rientrerà infatti in commercio, con nuove prestazioni e funzionalità ma con la stessa forma dello storico telefono che è stato venduto il 126 milioni di esemplari.

Il nuovo modello del 3310 è stato ufficialmente presentato al Mobile World Congress e avrà queste specifiche tecniche: display da 2,4″, fotocamera da 2 megapixel, connettività 2G, radio FM e supporto agli MP3.

La memoria interna è da 16 MB espandibile con scheda SD fino a 32 GB mentre la batteria è formidabile: fino a 22 ore in uso, fino a un mese in stad-by. Sarà disponibile con una o due sim e sarà in quattro colori, rosso, giallo, blu e grigio. In più c’è Snake, anche se in una nuova versione rinnovata. Non è ancora chiaro il giorno in cui sarà messo in vendita ma il prezzo è già chiaro: 49 euro.