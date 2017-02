Il numero è sempre occupato: impossibile chiamare l’ufficio vaccinazioni

generica varese

I disservizi delle poste e il telefono sempre occupato dell’ufficio vaccinazioni rischiano di penalizzare i neonati.

È la preoccupazione di una madre che, non avendo ricevuto in tempo la convocazione per le vaccinazioni, ha tentato di riprendere un appuntamento chiamando direttamente all’ufficio vaccinazioni del distretto:

« Scrivo la presente per comunicare un disservizio del centro vaccinazioni in Via Ottorino Rossi a Varese.

Il numero dedicato alle prenotazioni (0332/277392) è completamente irraggiungibile, al di fuori della fascia oraria risponde un messaggio vocale che espone gli orari in cui prendere contatto, da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 12:30.… peccato che nella fascia oraria indicata è impossibile riuscire a prendere contatto, sembra quasi che il telefono sia staccato?!?

Le comunicazioni a mezzo postale arrivano tardive o addirittura con la data dell’appuntamento già oltrepassata (complice un servizio postale scadente?!) ….

quindi cosa dobbiamo fare noi cittadini con neonati da vaccinare, a questo punto sicuramente “perdere” una mattinata e recarci all’ufficio di persona, io nel frattempo ho voluto provare ad inviare una mail ( vaccinazionivarese@asl.varese.it) chissà che magari a quella avranno la gentilezza di rispondermi?!».