Il Papa arriva a Milano, partita la macchina organizzativa

Foto varie

Il cardinale Angelo Scola ha incontrato sabato 11 febbraio, gli 800 organizzatori locali della Messa con il Papa, in programma il 25 marzo alle 15.00 al Parco di Monza.

L’Arcivescovo ha ribadito ai rappresentanti delle parrocchie la loro importanza e il loro ruolo fondamentale nel far capire a tutti che «il faccia a faccia con il Papa è insuperabile. Incontrare il Santo Padre di persona, ricevere questo dono di cui ha voluto gratificarci scegliendo la nostra città, invece di altre città europee, è un’esperienza che segna la nostra vita a e ci dà entusiasmo e gioia per continuare».

Il Rol rappresenta una figura chiave per la buona riuscita della giornata, proprio perché ha la possibilità di raggiungere tutte le comunità locali e promuovere e gestire le iscrizioni dei fedeli che vorranno partecipare alla Messa con il Papa.

Come muoversi

A tutti è stato indicato di utilizzare mezzi pubblici (treni e pullman), biciclette o di muoversi a piedi per recarsi alla Messa. Pressoché impossibile utilizzare l’auto privata. Per chi proviene da località servite da una stazione è stato consigliato di utilizzare il treno; per le località con una stazione ferroviaria entro i 5 Km è stato suggerito il treno con arrivo alla stazione di Monza; per coloro che provengono da comuni in cui la stazione è più distante di 5 km è stato indicato l’utilizzo del bus; chi invece proviene da località confinanti con Monza, potrà raggiungere il sito della Messa a piedi. Possibile anche venire in bicicletta, pronti “parcheggi” per 20.000 due ruote a pedali.

Disabili

Una particolare attenzione ai disabili per i quali è stato aperto un canale dedicato per iscriversi alla Messa – chi necessita di assistenza può rivolgersi a disabili25marzo@caritasambrosiana.it

Presente anche l’Ente Nazionale Sordi, che in dialogo con la Diocesi e Caritas Ambrosiana sta organizzando la partecipazione dei propri membri. La comunità filippina e i gruppi di stranieri che attraverso le cappellanie hanno istituito il proprio Rol. Alcune parrocchie prevedono anche la presenza di gruppi di profughi che sono ospitati nei proprio centri di accoglienza.

L’app dedicata

Nel corso dell’incontro è stata lanciata l’app “Papa a Milano”, sviluppata e donata da Soluzione srl, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, ricca di contenuti spirituali, informazioni tecniche, documenti, notizie utili. È uno strumento per i fedeli e per chi è coinvolto nell’organizzazione dell’evento.

L’area della Messa

Il 25 marzo alle 15.00 il Parco di Monza accoglierà il Papa per la celebrazione della Santa Messa. L’area si estende su una superficie di oltre 400 mila metri quadri dove confluiranno centinaia di migliaia di persone.

https://we.tl/eQRNBTok7I da questo link è possibile scaricare la geolocalizzazione dell’area.

La decisione della location per la Messa è stata ufficializzata nel corso della presentazione della visita di papa Francesco a Milano lo scorso novembre. L’indicazione del parco di Monza come luogo di celebrazione della Messa risponde sia ad esigenze logistiche – avere un’area sufficientemente capiente e facilmente raggiungibile – sia alla natura della Diocesi di Milano, il cui territorio si estende ben oltre la città di Milano.

La Santa Messa è il cuore di tutta la visita di papa Francesco a Milano e alle terre ambrosiane. È un momento aperto a tutti, in cui partecipare è facile, gratuito e libero. Sarà una festa di Chiesa, per tutta la comunità.

Il palco sarà allestito nell’area che si vicino a Villa Mirabello, nei pressi del centro Ippico, secondo l’orientamento illustrato nello schema allegato. Di fronte al palco sono previsti i settori per i sacerdoti, i disabili e le autorità. Poi si susseguono tutti gli altri settori per i fedeli. Sul palco, insieme ai cardinali, i vescovi e i sacerdoti anziani, saranno collocati l’orchestra e il coro principale, mentre tutti gli altri cori saranno sistemati in due settori dedicati.

Le iscrizioni per partecipare alla Messa con papa Francesco sono affidate ad ogni parrocchia o comunità pastorale. Chi desidera partecipare alla Messa al Parco di Monza, può recarsi in parrocchia e lasciare il proprio nominativo. L’iscrizione è totalmente gratuita.

Tutte le informazioni sulla Visita pastorale di papa Francesco sono disponibili sul sito www.papamilano2017.it