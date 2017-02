Il parco Ugo Foscolo chiude (per ingrandirsi)

busto arsizio

Chiude per un giorno, rimarrà ridimensionato per qualche tempo ma poi riaprirà più grande e bello che mai. E’ il Parco Ugo Foscolo, un’area verde a due passi dal centro della città che dalla prossima settimana sarà al centro di alcuni importanti lavori di riqualificazione (foto Wikipedia)

Da lunedì 27 febbraio prenderanno infatti il via alcuni lavori di riqualificazione e ampliamento che prevedono sia la sistemazione del laghetto che negli anni ha evidenziato alcune problematiche, sia la demolizione del muro di cinta verso via Manara per consentire l’allargamento del parco fino alla via stessa. L’intervento è infatti previsto dal piano urbanistico relativo al nuovo edificio adiacente al Liceo Artistico in via di ultimazione.

In particolare, lunedì il parco sarà chiuso completamente al pubblico per la predisposizione del cantiere mentre da martedì 28 febbraio e fino al termine dei lavori sarà aperto solo parzialmente, nell’area prossima a via Mazzini. Sarà comunque consentito l’accesso al campo da bocce, che, nel frattempo, sarà anche raddoppiato.