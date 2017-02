Il pianista Restani ospite di “musica in Circolo”

Musica classica

Riprendono i concerti della quinta edizione di Musica in Circolo, la rassegna di musica classica all’Ospedale di Circolo di Varese.

Dopo il concerto di Natale, che ha aperto come di consueto la rassegna, il prossimo appuntamento è in programma per sabato 4 marzo, alle ore 18.00, nella chiesa del Santo Giovanni Paolo II, a sinistra rispetto alla Hall del monoblocco.

Ad esibirsi sarà un pianista di altissimo livello, Paolo Restani, che suonerà musiche di Rachmaninov, Debussy, Chopin e Liszt.

Un’ulteriore conferma dell’elevata qualità della rassegna, che rimane ad ingresso libero e che è dedicata in particolare ai pazienti dell’Ospedale e ai loro famigliari.