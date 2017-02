Il piano della sosta, cosa succederà a Varese

Piano parcheggi Varese

La giunta comunale di Varese ha adottato oggi un documento che indica gli obiettivi e le linee guida per la sosta in città. Si tratta di un documento realizzato da Avt, la società comunale della mobilità, e che si propone di rivoluzionare il sistema del sosta nella città di Varese. I contenuti sono stati anticipati questa mattina (vedi articolo), ma la cosa importante, da sapere, è che mancano alcuni passaggi fondamentali prima che sia adottato in via definitiva.

(La nuova suddivisione in 4 fasce di parcheggio, in azzurro quella più costosa, in rosso quella meno costosa)

COSTI E OSSERVAZIONI

In primo luogo, non sono state indicate nel piano le tariffe per l’utenza, perché la giunta comunale intende ancora prendersi del tempo per capire quali siano le più adeguate all’utenza di Varese. Da oggi e per 20 giorni, ogni cittadino potrà far pervenire al comune osservazioni, critiche, suggerimenti. Il piano è scaricabile nel sito del comune (leggi qui). Le osservazioni al piano potranno essere mandate all’indirizzo e-mail varesesimuove@comune.varese.it. Il comunicato ufficiale è nel sito del comune (leggi qui).

LA FUNICOLARE E IL SACRO MONTE

Nel piano di Avt non sono presenti osservazioni precise sulla funicolare del Sacro Monte, ma l’assessore Andrea Civati ha anticipato che si sta lavorando all’idea di rendere il Sacro Monte a pagamento per le auto (con diverse fasce di prezzo) e che una parte di quei soldi serviranno a finanziare alcuni dei costi della funicolare. La cifra mancante di fondi potrebbe garantirla uno sponsor privato, che però va ancora trovato. L’anticipazione è interessante, ma lo stesso assessore è stato prudente perché va verificato se, tra le imprese, davvero vi sia qualcuno che voglia contribuire alla sponsorizzazione.

(nella foto, la giunta comunale, con alcuni consiglieri di maggioranza e il presidente di Avt Franco Taddei)

QUANDO

I tempi per vedere la rivoluzione della sosta potrebbero essere questi: a fine marzo il provvedimento dovrebbe arrivare in consiglio comunale. Una volta approvato, sarà adottato in blocco? Probabilmente no, ma si farà partire le innovazioni con tempi differiti. Così ha riferito il sindaco Davide Galimberti, rispondendo a una domanda dei giornalisti.

(Il sindaco Galimberti sale sul bus. Martedì mattina la giunta ha deciso di presentare il piano della sosta dando appuntamento alla stampa al parcheggio dello stadio. Gli assessori sono giunti in auto e poi sono saliti sul bus per tornare a Varese. La conferenza stampa si è invece tenuta in Comune)

CENTRO TUTTO A PAGAMENTO?

Sono comunque diverse le domande interessanti a cui, nei prossimi giorni, la giunta comunale sarà chiamata a rispondere: il parcheggio in centro diventerà tutto a pagamento? E’ uno degli aspetti più delicati e una decisione definitiva pare non sia stata presa, ma con la nuove fasce sarà molto più mobile e dunque dovrebbe essere più facile effettuare commissioni veloci.

PARCHEGGIO E BUS GRATIS

Innovativa per Varese è l’idea dei 4 parcheggi a corona esterni in cui sostare gratuitamente per poi prendere il bus gratis (la corsa sarà offerta dal comune). Ma sono previsti anche altri tipi di parcheggi, ribattezzati scambiatori, in cui parcheggiare gratis se non si vuole pagare la sosta.

Infine, in una delle nuove fasce di parcheggio, vi sarà una tariffa per il mattino e una per il pomeriggio, in prossimità di ospedali e uffici pubblici. Come sarà organizzata? Nei prossimi giorni sapremo meglio.