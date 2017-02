Il piano per il rilancio turistico “va in scena” in sala Montanari

Roberto Cecchi, assessore turismo e cultura

Il Piano per il rilancio turistico della Città di Varese sarà al centro dell’appuntamento in programma per mercoledì 1 marzo in sala Montanari. All’incontro sono state invitate le associazioni e i cittadini che nelle scorse settimane hanno contribuito inviando al Comune numerose osservazioni e proposte in merito al Piano: prosegue dunque così il percorso che porterà alla stesura del documento definitivo.

«Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto numerose osservazioni, proposte e idee – dichiara Roberto Cecchi, assessore alla Cultura – segno che sul tema della cultura e del turismo, e in generale per il rilancio della città, c’è una grande voglia di partecipare da parte dei cittadini e delle tante associazioni di Varese».

All’incontro sarà presente anche il Sindaco di Varese, Davide Galimberti. L’appuntamento è per mercoledì 1 marzo 2017, alle 20.45 presso la Sala Montanari in via dei Bersaglieri, 1 a Varese.