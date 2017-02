Il Pirellone si illumina per il 112 Day

Foto varie di Milano genercihe

Areu, insieme a Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Protezione civile e Associazioni del soccorso scenderà in piazza in quella che l’Europa ha individuato come la Giornata europea del Numero Unico dell’Emergenza 112.

Questa giornata si celebra l’11 febbraio e quest’anno, insieme alle altre Nazioni europee, ha aderito anche la Regione Lombardia con due iniziative su Milano. La prima è stata l’illuminazione del grattacielo Pirelli per due sere/notti (10 e 11 febbraio) con la scritta “112 day”.

Successivamente, l’11 febbraio ci sarà un presidio all’ottagono della galleria Vittorio Emanuele a Milano, a partire dalle ore 11. Ci saranno tutte, ma proprio tutte le Istituzioni che lavorano con il 112: Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Associazioni del soccorso, Polizia Locale, Associazione Ragazzi on the road e Protezione civile.

Tutti insieme con uno scopo: far conoscere il Numero Unico e far scaricare l’app Where are U (che localizza puntualmente chi chiama il numero di emergenza).