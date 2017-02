“Il più brutto weekend della nostra vita” al Teatro Apollonio

È andato in scena venerdì al Teatro Apollonio di Varese, la commedia “Il più brutto weekend della nostra vita”, del canadese Norm Foster, diretta da Maurizio Micheli, che figura tra gli attori, insieme a Ninì Salerno, Antonella Elia, Benedicta Boccoli.

La versione inscenata, è un adattamento di quella in lingua originale, fatta dallo stesso Micheli, come lui stesso ci conferma – dietro le quinte – a fine spettacolo. Il senso delle battute è stato pienamente conservato, così come anche l’ossatura generale. Ne è venuto fuori uno spettacolo scorrevole, fatto di un susseguirsi di battute a ritmo serrato. Piccoli cambi di scena, vengono guidati dalle luci sul palco, che si concentrano a spot, sulla coppia dei due uomini, o su quella delle due donne. Tutti e quattro hanno recitato bene. In particolare di Micheli e Salerno, si percepisce la consumata esperienza sul palco, e del pubblico di fronte. Molto bella la scenografia in cui il tutto si svolge. Micheli, durante lo spettacolo, non ha resistito ad effettuare una battuta in dialetto barese, forse in omaggio, o memore degli esordi della sua stessa carriera che da quella terra ha preso le mosse ed a quella terra si è più volte ispirato per i suoi personaggi.

I quattro personaggi della commedia, non nutrono stima reciproca, anzi si detestano. Credono di innamorarsi ma non si innamorano, credono di divertirsi ma si annoiano, provano a cambiar vita ma non ci riescono. Neanche una volta nuovamente approdati allo stato di single, appaiono liberi dall’acredine nei confronti dell’altro. Ci verrebbe da concludere che, in sé, l’amore si accompagna ad un corredo di altri sentimenti, spesso non del tutto nobili, e con cui è giocoforza costretto a confrontarsi.

Silvano De Prospo