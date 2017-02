Il Pontisola rovina il compleanno alla Pro Patria

Varie tigrotti

Un brutto compleanno per la Pro Patria, che viene battuta in casa 1-0 dal Pontisola al termine di una prestazione negativa per i biancoblu. A decidere la gara è una rete di Joelson al 3’ della ripresa, ma nel corso del secondo tempo sono più le occasioni degli ospiti per il raddoppio che non quelle effettive dei tigrotti per il pareggio. Pro Patria che perde terreno anche in classifica e ora si trova a -4 dalla Pergolettese seconda e -3 dal Ciliverghe terzo. Il Monza continua con il proprio campionato solitario in testa.

FISCHIO D’INIZIO – Cerca i tre punti nel giorno del proprio 98esimo compleanno la Pro Patria, che vuole riscattarsi dopo la sconfitta subita a Ciliverghe. Mister Roberto Bonazzi deve fare a meno di Giovanni Zaro in difesa e schiera un 3-5-2 con Santana e Gherardi in avanti, mentre a centrocampo esordio dal primo minuto per Scanu. Per il Pontisola classico 4-3-3 ma al centro dell’attacco, supportato da Ferreira Pinto e Capelli, c’è Rota e non Romanini.

IL PRIMO TEMPO – Primo parziale fatto di strappi ma poche buone occasioni. Parte meglio la Pro Patria, che al 9’ con Disabato impegna il portiere avversario con un tiro dalla distanza. Nella parte centrale del tempo sono però gli ospiti a giocare meglio, ma l’occasione migliore, con l’assist di Capelli per Ferreira Pinto al 20’, viene sprecato dal brasiliano con un tiro troppo debole e centrale che Monzani para senza problemi. Nel finale meglio i tigrotti, ma sulla migliore possibilità creata, al 40’, Gherardi non riesce a girare in rete la verticalizzazione di Scanu, con il portiere che respinge di pugni. L’ultima occasione è un tiro di Pedone dai 20 metri al 45’ che trova ancora pronto Pennesi alla parata, questa volta in tuffo.

LA RIPRESA – Parte meglio il Pontisola, che al 3’ trova il vantaggio con un colpo di testa di Joelson su azione d’angolo. Mister Bonazzi alza subito il baricentro inserendo la punta Bortoluz per il centrocampista Scanu, ma all’11’ va ancora vicino al gol la squadra ospite con un altro colpo di testa su azione d’angolo, questa volta di Boffelli, ma Monzani si supera in tuffo deviando in corner. La Pro Patria si gioca tutti i cambi entro il 17’ prima inserendo Mauri per Gherardi, poi Garbini per Pedone, spostando Colombo a centrocampo. Con il 3-4-3 i tigrotti provano a salire ma sbagliano tanto, soprattutto in impostazione, mentre ogni corner per il Pontisola è un rischio e al 30’ Capelli di coscia sfiora il palo e il raddoppio. Nel finale la Pro Patria prova a portarsi in attacco, ma le idee scarseggiano e di occasioni non ne arrivano. L’unico pericolo per Pennesi è una punizione di Santana che il portiere mette sopra la traversa. Al termine dei 4’ di recupero è il Pontisola a gioire portandosi a casa i tre punti.

TABELLINO

Pro Patria – Pontisola 0-1 (0-0)

Marcatori: al 3’ st Joelson (PI).

Pro Patria (3-5-2): Monzani; Angioletti, Colombo, Ferraro; Piras, Scanu (dal 7’ st Bortoluz), Disabato, Arrigoni, Pedone (dal 17’ st Garbini); Santana, Gherardi (dal 14’ st Mauri). A disposizione: Gionta, Scuderi, Tondini, Triveri, Casiraghi, Cappai. All.: Bonazzi.

Pontisola (4-2-3-1): Pennesi; Cugini (dal 43’ st T. Capelli), Espinal, Boffelli, Pellegrinelli; Carrieri (dal 34’ st Cordoni), Pedrocchi; Ferreira Pinto, Joelson, M. Capelli; Rota (dal 25’ st Romanini). A disposizione: Prandini, Mosca, Brembilla, Fradegrada, Ruggeri, Remuzzi.

Arbitro: sig. Collu di Cagliari (Pedone e Lafandi).

Note: giornata serena e mite, terreno in discrete condizioni; Calci d’angolo 3-7; Ammoniti: Ferraro, Santana per la Pro Patria; Pellegrinelli, Romanini per il Pontisola. Recupero: 1’ + 4’.